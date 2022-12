Fragen & Antworten : Plötzlich dunkel - Frankreich will Blackout vermeiden

Strommasten stehen auf einem Feld in der Nähe des Kernkraftwerks Bugey in Zentralfrankreich. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa

Paris Plötzlich sind Teile von Paris ohne Strom - die Panne ist ein Vorgeschmack auf das, was Frankreich drohen könnte. Stunden später simulieren die Behörden eine geregelte Unterbrechung der Versorgung.

Schon seit Tagen wurde in Frankreich über ein mögliches Abschalten der Stromversorgung im Krisenwinter diskutiert, als in der Nacht zu Freitag in Paris plötzlich 125.000 Haushalte ohne Strom waren. Nur eine Panne, beruhigten die Behörden, die am Freitag dann wie angekündigt das kontrollierte Abschalten der Versorgung in einer Region simulierten.