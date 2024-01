Neue Ideen für die City gefragt Niedergang der Warenhäuser – auch für Städte im Saarland braucht es neue Konzepte

Wie zuletzt in Saarbrücken: Dort steht das ehemalige Kaufhof-Gebäude nach der zweiten Galeria-Insolvenz in großen Teilen leer. Lediglich ein Asia-Markt folgte auf die Geschäftsaufgabe und nutzt seitdem nur einen Bruchteil der Verkaufsfläche im Erdgeschoss. Ein weiterer Interessent, der einziehen wollte, sprang noch vor Jahresfrist wieder ab. Und die Modekette Aachener, auf die so viele Hoffnung gesetzt hatten, verschwand nach eigener Insolvenz ebenso als Investor von der Bildfläche. Wie ihr einstiger Geschäftsführer und Unternehmensgründer Friedrich Wilhelm Goebel, der per Haftbefehl seit Herbst gesucht wird.