Rohstoffe : Plastikflaschen zu Reifen: Conti will recyceltes PET nutzen

PET-Flaschen liegen in einer Kiste. aus recycelten Flaschen soll vom kommenden Jahr an in die Pkw-Reifenherstellung bei Continental einfließen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hannover In etlichen Bereichen nimmt die Wiederverwertung von Kunststoffen zu - auch wenn das Plastikmüll-Problem bei weitem noch nicht gelöst ist. Reifenhersteller wollen ebenfalls nachhaltiger werden.

Kunststoff aus recycelten Flaschen soll vom kommenden Jahr an in die Pkw-Reifenherstellung bei Continental einfließen.

Bei Conti laufen zudem Projekte, in denen Naturkautschuk nicht aus Großplantagen mit entsprechendem Flächen- und Wasserverbrauch, sondern aus Löwenzahn stammt. Er könnte später eventuell in Serie gehen. Am bisherigen Anbau von Kautschuk gibt es heftige Kritik wegen der ökologischen und sozialen Folgen. Die Branche plant auch, besser verträgliche Substanzen zu verwenden. Goodyear ist bei biochemischen Verfahren und Reifenmaterialien ebenfalls aktiv, die US-Amerikaner forschten beispielsweise an Zuckerrohr als möglichem Ausgangsstoff.