Reisen : Piloten und Fluggesellschaft SAS einigen sich im Tarifstreit

Stockholm Die Verhandlungen waren lang und zäh - jetzt aber hat man sich auf einen neuen Tarifvertrag geeignet. Für viele entlassene Piloten gibt es ebenfalls gute Nachrichten.

Vorwurf der Gewerkschaft

Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag waren Anfang Juli abgebrochen worden. Danach waren etwa 900 SAS-Piloten aus Dänemark, Norwegen und Schweden in den Streik getreten, was die ohnehin finanziell angeschlagene SAS seitdem viel Geld kostete. Am Mittwoch war dann eine neue Gesprächsrunde in Stockholm aufgenommen worden, die am Wochenende in zähe Dauerverhandlungen gemündet war. Solch lange Streiks sind in Skandinavien höchst ungewöhnlich.