Unternehmen : Pharmariese Johnson&Johnson kündigt Chefwechsel an

Pharmariese Johnson&Johnson kündigt Chefwechsel an

Alex Gorsky, der langjährige Vorstandsvorsitzende von Johnson and Johnson. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

New Brunswick Das Pharmaunternehmen Johnson&Johnson ist wegen seines Corona-Impfstoffs mittlerweile vielen Menschen ein Begriff. Nun wird ein Wechsel an der Unternehmensspitze vorbereitet.

Der US-Pharmakonzern Johnson&Johnson bereitet einen Wechsel an seiner Vorstandsspitze vor. Der langjährige Vorsitzende Alex Gorsky werde den Posten am 3. Januar 2022 räumen und geschäftsführender Verwaltungsratschef des Unternehmens werden, kündigte Johnson&Johnson an.