Ernährung : Pflanzliche Proteine erobern Fleischwirtschaftsmesse IFFA

An der Ladentheke verlangen die Kunden in den meisten Fällen weiterhin Fleischerzeugnisse, aber pflanzliche Alternativen werden immer beliebter. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main Die Metzger sind gut durch die Corona-Krise gekommen. Auf der Fleischwirtschaftsmesse IFFA zeigt sich, wie stark sich die Welt in drei Jahren verändert hat. Pflanzliche Proteine sind gekommen, um zu bleiben.

Das Geschäftsfeld mit vegetarischen und veganen Produkten wurde zudem in den Titel der Weltleitmesse „IFFA - Technology for Meat and Alternative Proteins“ gehoben.