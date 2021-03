Börse in Frankfurt : Pandemiesorgen trüben die Stimmung an den Börsen

Pandemiesorgen trüben die Stimmung an den Börsen

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Dax-Rekordjagd ist vorst gestoppt. Der deutsche Leitindex fällt im Sog der US-Börsen, doch größere Schwankungen sind an diesem Freitag möglich.

Die Pandemiesorgen lasten wieder etwas stärker auf dem deutschen Aktienmarkt. Nachdem der Dax tags zuvor noch minimal im Plus geschlossen hatte, gab der hiesige Leitindex nun um 0,35 Prozent auf 14.610,39 Punkte nach.

Börsianer sehen das Börsenbarometer derzeit auf Konsolidierungskurs, nachdem es in der Vorwoche mit 14.804 Punkten einen Rekord aufgestellt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zur Wochenmitte 0,75 Prozent auf 31.511,15 Punkte.

Am Markt gelten die wirtschaftlichen Sorgen wegen der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern als Belastung. Bundeskanzlerin Angela Merkel kippte nach schwerer Kritik an der geplanten Corona-Osterruhe diese Regelung aus den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen wieder.