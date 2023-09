Gewerkschaft Paketbranche: Verdi fordert Verbot von Subunternehmen

„Das Problem besteht in der Vielzahl an undurchsichtigen Subunternehmerketten in der Paketzustellung“, heißt es darin. Durch ein Direktanstellungsgebot würden Paketdienstleister dazu verpflichtet, „die Arbeits- und Betriebsorganisationen so auszugestalten, dass sie in Einklang mit vor allem arbeits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften stehen, da sie dann für Verstöße unmittelbar verantwortlich gemacht werden können“.