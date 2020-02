„Robuster Start“ : Osram macht ein bisschen Gewinn

München Osram hat ein hartes Jahr hinter sich: Wichtige Kunden schwächeln, und es tobte eine Übernahmeschlacht um den Konzern. Die Zahlen waren zuletzt tiefrot. Doch nun hat Osram einen kleinen Gewinn geschrieben.

Der Lichtkonzern Osram hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres die roten Zahlen verlassen. Vom 1. Oktober bis 31. Dezember fiel ein kleiner Gewinn von 7 Millionen Euro an, wie Osram am Donnerstag mitteilte.

Osram hat zwei Werke in China, die aber nicht in der besonders vom Virus betroffenen Region liegen. Nur in einem ist die Produktion dem Sprecher zufolge leicht eingeschränkt. Die Auswirkungen des Virus bekommt der Konzern dennoch zu spüren, weil Kunden nicht produzieren können. Osram erzielt rund 20 Prozent seiner Umsätze in China.