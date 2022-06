1200 Mitarbeiter werden entlassen : Modekette Orsay schließt alle deutschen Filialen – so lange haben die Geschäfte im Saarland noch geöffnet

Ein Geschäft der Modekette Orsay. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Update Alle Filialen in Deutschland werden geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Die Modekette Orsay befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Was das für die Geschäfte und Mitarbeiter im Saarland bedeutet.