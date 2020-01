Bis zu 2000 weitere Jobs : Opel sichert sich Optionen für weiteren Stellenabbau

Der SUV „Grandland X“ wird in Eisenach montiert: Opel plant laut „Wirtschaftswoche“ einen weiteren Jobabbau an seinen deutschen Standorten. Foto: Martin Schutt/zb/dpa.

Rüsselsheim Verkündet Opel am Dienstag einen weiteren Stellenabbau in Deutschland? Die „Wirtschaftswoche“ berichtet von Überkapazitäten - aber auch von einem verlängerten Kündigungsschutz.

Der Autobauer Opel kann weiter schrumpfen. Die Tochter des französischen PSA-Konzerns hat sich Optionen zum weiteren Abbau von Arbeitsplätzen in seinen deutschen Werken gesichert. Ein entsprechender Bericht des „Handelsblatts“ wurde am Dienstag in Unternehmenskreisen bestätigt.

Das derzeit nur schwach ausgelastete Produktionswerk am Stammsitz soll ab 2021 das Massenmodell Astra in allen Varianten fertigen, was den Zweischichtbetrieb am Standort langfristig sichern würde. Die Belegschaft soll heute über die Details informiert werden.