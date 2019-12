Neuer Auto-Gigant : Opel-Mutter PSA ebnet Weg für Fusion mit Fiat Chrysler

Paris/Rom Seit Wochen wird intensiv über den Zusammenschluss des Peugeot-Herstellers PSA mit Fiat Chrysler verhandelt. Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht.

PSA und FCA könnten bereits am heutigen Morgen die Fusionsvereinbarung ankündigen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP in der Nacht unter Berufung auf eine eigene Quelle. Industriekreise hatten zuvor in Italien angekündigt, dass eine baldige Mitteilung zu erwarten sei.