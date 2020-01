Über Freiwilligen-Programm : Opel baut weitere 2100 Stellen ab

Der SUV „Grandland X“ wird in Eisenach montiert: Opel plant laut „Wirtschaftswoche“ einen weiteren Jobabbau an seinen deutschen Standorten. Foto: Martin Schutt/zb/dpa.

Rüsselsheim Verkündet Opel am Dienstag einen weiteren Stellenabbau in Deutschland? Die „Wirtschaftswoche“ berichtet von Überkapazitäten - aber auch von einem verlängerten Kündigungsschutz.

Der Autobauer Opel baut weitere 2100 Jobs ab. Im Gegenzug verlängert sich die Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Mitarbeiter um zwei Jahre bis Mitte 2025, wie das Unternehmen am Dienstag am Stammsitz in Rüsselsheim mitteilte.