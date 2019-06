Zukunft des Werks soll gesichert sein : Opel holt Astra nach Rüsselsheim

Rüsselsheim Der Autobauer Opel will sich über Altersteilzeit und Freiwilligenprogramme von bis zu 600 weiteren Mitarbeitern an seinem Stammsitz Rüsselsheim trennen. Die Zukunft des zuletzt schwach ausgelasteten Werkes soll zudem damit gesichert werden, dass der Astra ab 2021 wieder in Hessen produziert wird, teilte Opel am Donnerstag mit.

