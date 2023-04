Rohstoffe Opec+: Überraschende Drosselung der Ölförderung

Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak argumentierte in einer Stellungnahme, dass so die Berechenbarkeit der Ölmärkte gewährleistet würde. Die großen Schwankungen der Märkte seien „der anhaltenden Bankenkrise in den USA und Europa, der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und unberechenbaren sowie kurzsichtigen energiepolitischen Entscheidungen“ geschuldet, sagte Nowak auch mit Blick auf westliche Sanktionen gegen sein Land.