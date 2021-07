Erdöl : Opec-Treffen auf der Suche nach Ausweg aus dem Streit

Moskau/Wien Die Opec-Erdölförderländer sind sich nicht einig, wie viel Öl sie fordern wollen. Am Sonntag soll nach einem Kompromiss gesucht werden.

Die wichtigsten Fragen, an denen eine Einigung vor zwei Wochen gescheitert sei, seien inzwischen geklärt, meldete Tass am Samstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Die Opec bestätigte in einer knappen Mitteilung eine Videoschalte der Ministerrunde. Diese soll demnach am Sonntagmittag beginnen.