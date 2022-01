Einige fielen ganz durch : Omikron: Welche Corona-Schnelltests funktionieren, welche nicht?

Service Antigen-Schnelltests sind ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Paul-Ehrlich-Institut hat nun aufgelistet, welche Schnelltests am besten geeignet sind, die Omikron-Variante nachzuweisen und welche nicht. Eine Übersicht.

Antigen-Schnelltests sollen schnell und günstig Gewissheit bringen, ob man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Jeden Tag verlassen sich Millionen von Menschen darauf, dass das Ergebnis korrekt ist. Im Dezember veröffentlichte das für die Überwachung von Impfstoffen und Arzneimitteln zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Untersuchung von 245 in Deutschland zugelassenen Antigenschnelltests. Fast 20 Prozent der Tests haben die Evaluierung nicht bestanden. Insgesamt sind in Deutschland über 600 Schnelltests zugelassen, das PEI konnte also nur einen Teil der erhältlichen Tests überprüfen.