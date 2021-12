Neuer Agrarminister : Özdemir besorgt über Brustbeinbrüche von Legehennen

Ein weißer Hahn steht in einer Schar von braunen Hühnern. Foto: picture alliance / Felix Kästle/dpa

Bruxelles Die Züchtungen sind auf Optimierung ausgelegt. Für immer größere Eier erleiden Legehennen offenbar vermehrt Knochenbrüche. Was kann dagegen getan werden?

Der Grünen-Politiker verwies am Montag am Rande eines Treffens der EU-Agrarministerinnen und -minister auf eine Studie aus Dänemark, wonach 85 Prozent der Legehennen Brustbeinbrüche aufweisen, unabhängig von der Haltungsform. „Die Ursache, soweit man das heute sagen kann, ist vermutlich genetisch bedingt. Die Zucht scheint eine wichtige Rolle zu spielen“, so Özdemir.