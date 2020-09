Corona-Bedingungen : Österreich will „Ski-Vergnügen ohne Après-Ski“

In Österreich soll es in dieser Ski-Saison kein Après-Ski geben. Foto: Jakob Gruber/APA/dpa

Wien In der letzten Ski-Saison brachten viele Urlauber das Coronavirus aus Österreich mit. Damit sich solch ein Szenario nicht wiederholt, stellt das Land Regeln für Ski-Gebiete auf.

Après-Ski in Österreich findet in der bisherigen Form in diesem Winter wegen der Corona-Krise nicht mehr statt. Gedrängtes Stehen soll es in Bars und auf Terrassen nicht mehr geben.