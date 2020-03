Ökonomen fordern staatliche Maßnahmen : Schulden gegen den Corona-Abschwung

Das Positionspapier vorgestellt haben (l.-r.): IW-Direktor Michael Hüther, IfW-Präsident Gabriel Felbermayr, IMK-Direktor Sebastian Dullien, Peter Bofinger und Jens Südekum sowie der Präsident des Ifo-Instituts Clemens Fuest. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Führende Ökonomen fordern stärkere staatliche Maßnahmen gegen den Corona-Schock. Sie haben am Mittwoch ein Positionspapier vorgestellt.

Von Stefan Vetter

Wegen der Corona-Krise droht Deutschland in diesem Jahr eine wirtschaftliche Rezession. Prominente Ökonomen fordern deshalb rasche Gegenmaßnahmen, zu denen notfalls auch die Abkehr von der „Schwarzen Null“ gehört. Ein entsprechendes Positionspapier stellten die Volkswirte am Mittwoch in Berlin vor.

Der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger und sein Professorenkollege Jens Südekum von der Heinreich-Heine-Universität Düsseldorf hatten die Idee, kurzfristig einen Plan zur Abwendung eines Konjunktureinbruchs zu erarbeiten und dafür weitere Experten zu gewinnen. So gingen am Ende gleich sechs bekannte Wirtschaftsforscher gemeinsam vor die Presse, darunter auch der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, und der Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Sebastian Dullien.

Alle Beteiligten eint die Sorge vor einem spürbaren Abschwung in Deutschland. Um den möglichst zu verhindern, hatte schon der Koalitionsausschuss am vergangenen Sonntag ein Maßnahmenpaket geschnürt. Dessen Kern ist der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld für Unternehmen, um Entlassungen trotz der Corona-Krise zu vermeiden und den Binnenkonsum am Laufen zu halten. Den Ökonomen reicht das jedoch nicht aus. Gebraucht werde ein „zielgenauer Mix an Instrumenten“, um sowohl einem Angebots- als auch einem Nachfrageschock zu begegnen, erklärte Südekum. Nachfolgend die wichtigsten Vorschläge:

Liquiditätshilfen: In ihrem Beschluss vom Sonntag hatten die Regierungsparteien lediglich in allgemeiner Form entsprechende Maßnahmen für Unternehmen in Aussicht gestellt. Die Ökonomen fordern nun konkret eine Ausweitung zinsgünstiger Darlehen durch die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und großzügigere Abschreibungserleichterungen.

Solvenzhilfen: Damit Unternehmen nicht pleitegehen, ist aus Sicht der Experten eine zeitweilige Herabsetzung der Einkommen- und Körperschaftsteuer geboten. Ausdrücklich befürwortet wird auch eine vorgezogene Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags bereits zum 1. Juli. Ein entsprechender Vorstoß der SPD in der großen Koalition wird bislang von der Union blockiert.

Schulden: In diesem Jahr soll der Bundesetat bereits zum siebten Mal in Folge ohne neue Kredite auskommen („Schwarze Null“). Das darf aus Sicht der Ökonomen aber kein Tabu sein. „Wenn erforderlich, muss zur Behebung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise von der Schwarzen Null im Staatshaushalt abgewichen werden“, schreiben die Volkswirte. Auch müssten die „Spielräume“ der Schuldenbremse genutzt werden, so die Experten. Nach dem Grundgesetz kann der Bundestag im Falle einer „außergewöhnlichen Notsituation“ eine Überschreitung der Kreditobergrenzen beschließen.

Rettungsfonds: Für den Fall, dass die Corona-Krise doch aus dem Ruder läuft, regen die Volkwirte als „ultima ratio“ staatliche Kapitalbeteiligungen an Unternehmen an. Bereits in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 hatte es solche Maßnahmen für bestimmte Banken gegeben.