Börse in Frankfurt : Nur moderate Gewinne am deutschen Aktienmarkt

Nur moderate Gewinne am deutschen Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt tut sich nach dem freundlichen Wochenauftakt mit weiteren Gewinnen schwer. Teils positive aufgenommene Geschäftsberichte großer US-Konzerne verliehen den Kursen hierzulande kaum Schwung.

Am Nachmittag schaffte der Dax immerhin ein Plus von 0,33 Prozent auf 12.428,65 Punkte. Damit knüpfte er zwar an seine Vortagesgewinne, mit denen er eine sechstägige Schwächephase beendet hatte. Von neuen Höchstständen ist der hiesige Leitindex - anders als die rekordhungrige Wall Street - aber noch weit entfernt. Noch bescheidener entwickelte sich zuletzt der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit einem Kursanstieg von 0,05 Prozent auf 26.005,64 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zuletzt um 0,48 Prozent auf 3519,06 Punkte vor.