Große Ost-West-Unterschiede : Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten bekommt Urlaubsgeld

Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Foto: Ralf Hirschberger.

Wiesbaden Weniger als die Hälfte der Tarifbeschäftigten in Deutschland (47 Prozent) bekommt einen Zuschuss zur Urlaubskasse.

Im Durchschnitt erhalten sie in diesem Jahr brutto 1281 Euro Urlaubsgeld, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West.

Überdurchschnittlich hoch ist das Plus für die schönsten Wochen des Jahres unter anderem im Maschinenbau (2358 Euro) und in der Automobilwirtschaft (2113 Euro). Dort haben auch nahezu alle Tarifbeschäftigten einen Anspruch auf die Sonderzahlung.

Den größten Zuschuss für die Urlaubskasse erhalten den Angaben zufolge Tarifmitarbeiter in der Verlagsbranche mit 2613 Euro. Knapp 90 Prozent haben dort Anspruch auf das Zusatzplus. Mehr als 2000 Euro gibt es auch in der Energieversorgung, bei Versicherungen und Finanzdienstleistern.

Nahe am Durchschnitt liegt das Urlaubsgeld unter anderem im Hoch- und Tiefbau, in der Chemie sowie im Einzelhandel. Deutlich niedriger fällt es mit 225 Euro in der Zeitarbeitsbranche aus.