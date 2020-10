Lernen aus Corona : Notfallplan für EU-Güterverkehr soll rasch kommen

Brüssel/Berlin Gekappte Lieferketten, frustrierte Lkw-Fahrer, drohende Engpässe bei der Versorgung: Nichts ging mehr an vielen Grenzübergängen, als manche EU-Länder im Corona-Lockdown einfach den Schlagbaum fallen ließen. Wie kann das bei der nächste Krise verhindert werden?

Eckpunkte zur Sicherung zuverlässiger Lieferketten stehen bereits. So wurde zum Beispiel die Einführung „grüner Spuren“ für eine schnellere Abfertigung an den Grenzen vorgeschlagen. Aufgrund von weiteren Kontrollen fahren Lastwagen aber immer noch gebremst durch Europa. „Wir benötigen einheitliche klare Spielregeln“, hieß es in einem Papier des Bundesverkehrsministeriums. „Wir benötigen leistungsstarke und moderne Korridore in Europa.“ Das Thema sei auch mit Blick auf die laufenden Beratungen zum EU-Haushalt der kommenden Jahre wichtig.