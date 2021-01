„Grüne“ Wertpapiere : Notenbanken verstärken Kampf gegen Klimawandel

Frankfurt/Basel Notenbanken kommen einem nicht unbedingt als erstes in den Sinn, wenn es um Klimaschutz geht. Zentralbanken wie EZB und BIZ wollen das Thema aber keineswegs ignorieren.

Führende Notenbanken verstärken ihren Einsatz für den Klimaschutz. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, kündigte die Schaffung eines Zentrums für Klimawandel bei der EZB in Frankfurt an.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) als Zentralbank der Zentralbanken legt einen weiteren Fonds auf, der in „grüne“ Wertpapiere mit umweltschonendem Zweck investieren soll. Daran will sich die EZB beteiligen. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnte unterdessen erneut vor zu hohen Erwartungen an Notenbanken beim Kampf gegen den Klimawandel.

Unterdessen gab die BIZ in Basel den Start eines zweiten Fonds bekannt, der in „grüne“ Wertpapiere investieren soll. Im Unterschied zu einem bereits bestehenden Fonds in Dollar soll der neue Fonds auf Euro lauten. Nach BIZ-Angaben werden über die beiden Fonds zunächst insgesamt etwa zwei Milliarden Dollar verwaltet. Es werde jedoch erwartet, dass das Volumen deutlich wachse. Die Fonds seien Bestandteil einer „grünen“ Initiative der BIZ, die Zentralbanken ermöglichen soll, umweltpolitische Belange in ihr Kapital- und Reservemanagement einfließen zu lassen. Die BIZ verwaltet einen Teil dieser Reserven für die Zentralbanken.