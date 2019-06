Umstrittene Gaspipeline : Nord Stream 2 zieht Antrag für Route in Dänemark zurück

Nord Stream 2 zieht Antrag für Route in Dänemark zurück

Kopenhagen/Moskau Im Konflikt mit Dänemark soll die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 nun einen großen Bogen um eine Insel im Norden machen.

Ein Antrag für die Route durch dänische Hoheitsgewässer südlich der Insel Bornholm sei zurückgezogen worden, teilte das in der Schweiz ansässige Unternehmen Nord Stream 2 am Freitagabend mit. „Wir sehen uns zu diesem Schritt verpflichtet, da die dänische Regierung in den zwei Jahren seit der Antragstellung keinen Hinweis auf eine Entscheidungsfindung gegeben hat“, erklärte Unternehmenschef Matthias Warnig der Mitteilung zufolge.