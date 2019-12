Umfrage : Nikolaus bringt Geschenke für Hunderte Millionen Euro

Laut einer Umfrage verliert der Nikolaustag im Zeitalter von Schnäppchen-Events wie dem „Black Friday“ oder dem „Cyber Monday“ ein wenig an Bedeutung. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Verglichen mit dem „Black Friday“ oder dem „Cyber Monday“ verliert der traditionelle Festtag Nikolaus im Weihnachtsgeschäft an Bedeutung. Aber unwichtig ist er noch lange nicht.

Der Nikolaus wird auch in diesem Jahr in Deutschland wieder Geschenke für Hunderte Millionen Euro bringen.

Nach einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Handelsforschung im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden die Verbraucher in der Bundesrepublik anlässlich des Festtages am 6. Dezember rund 860 Millionen für Blumen, Geschenke und Süßwaren ausgegeben.