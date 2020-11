Nachfolge für Degenhart : Nikolai Setzer soll Conti durch die Doppelkrise führen

Nikolai Setzer, Mitglied des Vorstandes, Continental AG, spricht während eines Interviews auf der IAA in Hannover. Nikolai Setzer wird neuer Vorstandschef von Continental. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover Am Umsatteln auf neue Auto-Technologien führt bei Continental kein Weg vorbei. Doch die Kollateralschäden für Tausende klassischer Jobs sind beträchtlich, Teile der Belegschaft vergrätzt. Schafft der Neue an der Spitze die Balance zwischen Rendite und Betriebsfrieden?

Wie Conti am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mitteilte, soll Setzer den Job seines zuletzt etwas glücklosen Vorgängers Anfang Dezember übernehmen. Die Kontrolleure beriefen ihn bis zum März 2024, die Position als Leiter der Autozuliefer-Kernsparte soll er behalten.

Setzer kam 1997 zu den Hannoveranern. Der Wirtschaftsingenieur gilt intern als gut vernetzt und war bereits als aussichtsreicher Kandidat für die Degenhart-Nachfolge gehandelt worden. Die Führung des nach Bosch größten Autozulieferers ist eine schwierige Aufgabe: Neben dem Umsteuern von Mechanik und Hydraulik zu E-Mobilität und Software, der teuer ist und viele Jobs kosten dürfte, ringt die gesamte Branche mit dem Absatzeinbruch der Autohersteller in der Corona-Krise.

Degenharts Vertrag wäre eigentlich noch bis August 2024 gelaufen. Ende Oktober nannte der frühere Manager des Conti-Großaktionärs Schaeffler aber gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug. In den vergangenen Monaten war vonseiten des Betriebsrats, der Gewerkschaften und der Politik heftige Kritik an der Führung laut geworden. Auf der anderen Seite forderten die Eigentümer einen noch entschlosseneren Sparkurs.

Bei Conti sollen im Rahmen des Programms „Transformation 2019-2029“ mindestens 30 000 Stellen verlagert, gestrichen oder für neue Qualifikationen umgewandelt werden - darunter 13.000 in der Bundesrepublik. Dies geht aus Sicht der Chefetage nicht ohne Werksschließungen. Zwar werden in zukunftsträchtigen Bereichen gleichzeitig neue Jobs geschaffen. Für tiefe Verunsicherung in der Belegschaft sorgten jedoch vor allem Kürzungen, die ausgerechnet für die insgesamt profitable Reifensparte beschlossen wurden.