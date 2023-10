Energie Niederländischer König startet Bau von Wasserstoffnetzwerk

Der Rotterdamer Hafen setzt auch auf die Produktion der grünen Energiequelle. Die erste Elektrolyse-Fabrik wird zur Zeit vom Ölkonzern Shell gebaut. Shell will damit etwa 20 Prozent des Energiebedarfs seiner Ölraffinerie bei Rotterdam decken. Drei weitere Elektrolyse-Anlagen anderer Betreiber sind geplant. Und es sind große Speicher geplant: So sollen große Mengen Wasserstoff zunächst in unterirdischen Salzlagen gelagert werden.