Konjunktur : Neuer Schwung für Chinas Wirtschaft

Eine große Anzahl von Fahrzeugen stehen im Hafen von Yantai in der Provinz Shandong und warten auf ihre Verschiffung. Foto: Tang Ke/SIPA Asia/ZUMA/dpa

Peking Lockdowns durch strikte Null-Covid-Politik und die Immobilienkrise plagen die zweitgrößte Volkswirtschaft. Doch der starke Außenhandel überrascht Experten.

Ein unerwartet starkes Exportwachstum gibt der Erholung der chinesischen Wirtschaft neuen Schwung. Die Ausfuhren stiegen in US-Dollar berechnet im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete.