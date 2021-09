Automobil-Industrie : Neuer Astra wird ausschließlich in Rüsselsheim montiert

Rüsselsheim Kein Auto hat Opel so häufig verkauft wie den Astra und seinen Vorgänger Kadett. Unter dem Schirm des neuen Mutterkonzerns Stellantis kehrt das Kompaktmodell elektrifiziert ins Stammwerk zurück.

Eine voll elektrische Version soll ab 2023 als „Astra-e“ folgen, kündigte der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Rüsselsheim an. An der Astra-Präsentation nahm auch der Liverpooler Fußballtrainer und Markenbotschafter Jürgen Klopp teil.