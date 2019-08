Eskalation im Handelskonflikt : Neue Runde im Streit zwischen USA und China

Ein Mann telefoniert in Hongkong vor einer Anzeigetafel mit dem Hong Kong Composite Index. Foto: Kin Cheung/AP.

Peking/Frankfurt Die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China weckt Sorgen um die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, mahnte am Dienstag zur Besonnenheit: „Wir sollten jetzt auf keinen Fall leichtfertig einen Währungskrieg herbeireden“. Käme es beabsichtigt oder auch unabsichtlich dazu, „wären die Folgen dramatisch, denn dann gibt es keine Gewinner, nirgends“, sagte Bingmann der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts seiner starken internationalen Verflechtung wäre Deutschland sicher ganz besonders betroffen.

Deutsche Exporte würden sich wegen eines stärkeren Euros außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes verteuern. Das kann die Nachfrage nach Produkten „Made in Germany“ dämpfen. „Noch gravierender wäre aber wohl die sinkende Nachfrage, wenn die Weltwirtschaft in eine Rezession schlitterte“, sagte Bingmann. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) warnte: „Eine weitere Eskalation schadet nur, schon jetzt belasten die Handelskonflikte die Weltwirtschaft.“

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte: „In Zeiten, in denen sich die deutsche Wirtschaft in einer milden Rezession befindet, ist die Eskalation im globalen Handelskonflikt das letzte, was wir brauchen.“