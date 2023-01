Neue Regeln und Gesetze : Maskenpflicht, Verbandskästen und Energiesparlampen – das ändert sich im Februar 2023

Service Saarbrücken Im Februar 2023 treten wieder einige Änderungen für viele Menschen und Bereiche in Kraft. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Maskenpflicht im ÖPNV entfällt

Zum 2. Februar soll die Pflicht zum Tragen einer Corona-Schutzmaske in Fernzügen und -bussen vorzeitig auslaufen. Weil Anfang Februar auch in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im Regionalverkehr enden soll, können Bürger dann bundesweit in sämtlichen Verkehrsmitteln auf den Corona-Schutz verzichten. Damit kehrt nach fast drei Jahren Corona-Pandemie ein weiteres Stück Normalität in den Alltag der Menschen zurück.