Fahrplanwechsel : Neue Direktverbindungen bei der Bahn

Berlin Ganz aus dem Norden bis nach Tschechien ohne Umsteigen: Das geht ab Sonntag mit der Bahn. Auch eine Großstadt im Osten wird wieder ans Fernverkehrsnetz angeschlossen.

Mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag nimmt die Deutsche Bahn bereits angekündigte Direktverbindungen in Betrieb. So wird die Großstadt Chemnitz wieder ans Fernverkehrsnetz angeschlossen.