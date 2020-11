Offenbar neue Mega Batterie-Fabrik : Hinweise auf Milliarden-Investition im Saarland

Saarbrücken Ein Unternehmen aus China baut offenbar eine Batterie-Fabrik für 2000 Beschäftigte im Saarland.

Das Saarland hat im Rennen um Großinvestitionen offenbar einen Coup gelandet. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung plant ein chinesisches Unternehmen eine Batterieproduktion in großem Stil. Näheres will die Landesregierung in wenigen Minuten bekanntgeben. Es wäre die größte Investition im Saarland seit Ansiedlung der Ford-Werke. Beim Rennen um die Tesla-Fabrik hatte das Saarland noch den Kürzeren gezogen.