Energiekrise : Netzagentur: Gas womöglich Teil von Moskaus Kriegsstrategie

Anfang der Woche kündigte der russische Gazprom-Konzern an, die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 erneut deutlich zu drosseln. Foto: Stefan Sauer/dpa

Köln/Bratislava Ab Mittwoch soll nur noch die Hälfte der bereits reduzierten Gasmenge über Nord Stream 1 geliefert werden. Wie es weitergeht, ist unklar. Derweil bucht Gazprom bei einer anderen Gasleitung eine höhere Kapazität.

Erdgas ist nach Ansicht von Netzagentur-Chef Klaus Müller inzwischen Teil der russischen Außenpolitik und womöglich auch Teil der Kriegsstrategie. Es sei unrealistisch anzunehmen, dass in den kommenden Wochen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 noch 40 Prozent der möglichen Menge kämen, sagte Müller am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Lagebericht #Bundesnetzagentur 26.07.22 (13 Uhr): - #Gasversorgung in 🇩🇪 im Moment stabil. - Aktuelle Speicher-Füllstände: 66,4%, Rehden 38,63%. Details im Bericht▶️ https://t.co/v3WS3IFmO4 @BMWK pic.twitter.com/Y18SfTdpoH

Gazprom buchte hingegen nach Angaben des Pipelinebetreibers Eugas am Mittwoch deutlich mehr Kapazität bei der Transgas-Leitung durch die Slowakei als in den vergangenen Tagen. Im slowakischen Grenzort Veľké Kapušany, dem Startpunkt des slowakischen Abschnitts, wurde die Durchleitung von 68,6 Millionen Kubikmeter Gas angemeldet. Am Vortag waren es 36,8 Millionen Kubikmeter. Die Buchung deutet darauf hin, dass Gazprom die bei Nord Stream 1 ausfallenden Gaslieferungen nach Europa über die Route durch die Slowakei ausgleicht.