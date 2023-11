Streaming Netflix geht verstärkt auf Jagd nach TV-Werbegeldern

Zugleich wird Disney nun mindestens 8,6 Milliarden Dollar für die Übernahme des restlichen Anteils am Videostreaming-Dienst Hulu lockermachen müssen. Der Unterhaltungsriese kauft dem Medienkonzern NBCUniversal dessen Beteiligung von 33 Prozent ab. Bei Hulu werden in den USA Serien von Senderketten gestreamt, außerdem zeigt der Dienst auch Eigenproduktionen wie „Only Murders in the Building“. In Deutschland ist sein Programm in den Streamingdienst Disney+ eingebettet.