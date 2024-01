Banken Nach Quartalsverlust: Citigroup streicht 20.000 Jobs

Fraser hatte einen umfangreichen Umbau der Bank im September angekündigt. So will sie die Zahl der Management-Ebenen von 13 auf nur noch 8 verringern. Die 20.000 Stellen auf der Streichliste entsprechen gut acht Prozent der zuletzt rund 239.000 Jobs bei der Citigroup. Zunächst kostet der Umbau Geld: Für 2024 rechnet die Bank mit einer Milliarde Dollar an Sonderkosten etwa für Abfindungen.