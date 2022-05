Lieferengpässe erwartet : Nach Speiseöl und Mehl: Werden jetzt auch bald Dosentomaten knapp?

In der nächsten Zeit kann es zu erheblichen Lieferengpässen bei Tomatenmark und Dosentomaten kommen. Das geht aus einem Bericht der „Lebensmittelzeitung“ hervor.

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, könnte in nächster Zeit das Angebot an Tomatenkonserven knapp werden. Als Hintergründe für den Engpass werden Hamsterkäufe, steigende Energiepreise und ein Mangel an Verpackungen (Dosen und Flaschen) genannt. Italien ist der wichtigste Produzent von Tomaten, die für den deutschen Markt in Konserven abgefüllt werden.