Interview Thomas Eigenthaler : „Wie bei Hase und Igel“

Berlin Steuergewerkschafts-Chef Eigenthaler erwartet schwierigen Prozess zu Cum Ex.

Vor dem Bonner Landgericht hat am Mittwoch der erste Strafprozess zur Aufarbeitung des wohl größten Steuerskandals in der deutschen Nachkriegsgeschichte begonnen. Mittels so genannter Cum-Ex-Geschäfte ließen sich reiche Anleger die Kapitalertragsteuer gleich mehrfach erstatten, wodurch dem Fiskus ein zweistelliger Milliardenbetrag entgangen sein soll. Der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, erwartet einen schwierigen Prozess.