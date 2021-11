Elektroautos : Musk über Hertz-Deal: Noch kein Vertrag unterschrieben

Austin/Estero Die milliardenschwere Großbestellung des Autovermieters Hertz hatte in der Branche für viel Aufsehen gesorgt. Doch die Kaufpläne sind laut Tesla-Chef Elon Musk noch längst nicht unter Dach und Fach.

Hertz bekräftigte daraufhin, man habe eine anfängliche Bestellung für 100.000 Wagen abgegeben. „Die Auslieferung der Teslas hat bereits begonnen“, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Der Autovermieter, der erst im Sommer aus einem Insolvenzverfahren kam, hatte vergangene Woche eine Bestellung von 100 000 Teslas bis Ende 2022 bekanntgegeben. Auch hieß es, dass erste Teslas bereits Anfang November an Vermietstationen in den USA und ausgewählten europäischen Städten verfügbar sein würden. „Wir sehen eine sehr starke Nachfrage nach Teslas in unserer Mietwagenflotte“, betonte der Hertz-Sprecher.