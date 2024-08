Rückversicherer Munich Re will trotz hohen Gewinns vorsichtig bleiben

Zunehmend vorsichtig wird die Munich Re angesichts der grassierenden Hackerkriminalität in der Cyberversicherung, obwohl die Nachfrage stark steigt. In diesem Jahr war die Munich Re nach Wennings Worten bei Vertragsabschlüssen sehr zurückhaltend und hat einige Verträge auch nicht verlängert. „Wir wollen ausschließen, dass wir in ein Segment gezogen werden, in dem die systemischen Cyberrisiken sich auch als Schäden bei uns materialisieren könnten, weil das schlicht und einfach nicht tragbar ist“, sagte der Konzernchef. Den weltweiten Marktanteil der Munich Re im Cybergeschäft bezifferte Wenning auf zehn Prozent. „Wir wollen den auch nicht 20 oder 30 Prozent werden lassen.“