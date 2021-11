Verpackungen : Müsli-Streit: Dr. Oetker kassiert Niederlage vor EuGH

Luxemburg Der EuGH hat ein klares Urteil zu Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen gesprochen. Ein Rechtsstreit zwischen Verbraucherschützern und dem Unternehmen Dr. Oetker steht damit vor dem Ende.

Informationen dieser Art ließen keinen Vergleich mit den entsprechenden Lebensmitteln anderer Hersteller zu, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Richterspruch. Zudem könnten sie die Verbraucher auch verwirren, wenn an anderer Stelle auf der Verpackung dann die Werte je 100 Gramm des Erzeugnisses zum Zeitpunkt des Verkaufs angegeben würden (Rechtssache C-388/20).