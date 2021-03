Modernisierungsarbeiten : Münchner Musterklage zu Mieterhöhungen vor dem BGH

Die Mieten in dieser Wohnanlage im Münchner Stadtteil Schwabing sollen drastisch erhöht werden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Karlsruhe Zum Jahreswechsel 2018/19 hat der Gesetzgeber Mieterhöhungen nach Modernisierungsarbeiten stärker gedeckelt. Kurz vor dem Stichtag bekamen die Mieter einer großen Münchner Wohnanlage noch Post von der Immobilienfirma.

Der Münchner Mieterverein hat für die betroffenen Mieter eine Musterklage auf den Weg gebracht. Heute wird darüber am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in letzter Instanz verhandelt. Es ist möglich, dass das Urteil verkündet wird. (Az. VIII ZR 305/19)