Energie : Moskau: Weiterbetrieb von Nord Stream 1 hängt von anderen ab

Moskau Fährt Russland die Belieferung der Gaspipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder hoch - oder nicht? Moskau hält die Entscheidung weiter in der Schwebe.

„Was den Betrieb der Gaspipeline in der Zukunft betrifft, so wird viel von unseren Partnern abhängen - sowohl in Bezug auf die Nachfrage nach Gas als auch in Bezug auf die Verhinderung negativer Auswirkungen unrechtmäßiger restriktiver Maßnahmen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut Agentur Interfax am Donnerstag.