Gegensanktionen : Moskau verbietet Geschäfte mit Gazprom-Töchtern im Ausland

Moskau/Berlin Die Bundesregierung hat Gazprom Germania staatliche Kontrolle gestellt worden, andere Töchter des russischen Gasriesen Gazprom wurden mit Sanktionen belegt. Jetzt reagiert Moskau.

„Versorgungssicherheit gewährleistet“

Die Bundesregierung betonte in Berlin, die Versorgungssicherheit sei derzeit gewährleistet. Ein Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sagte in Berlin: „Wir werten diese Ankündigungen aus. Noch liegen uns keine Details vor.“

Russische Gegensanktionen treffen Betreiber von Gasspeichern

Die betroffenen Unternehmen in Deutschland, in anderen EU-Staaten, in den USA und in Großbritannien waren im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt worden. Betroffen sind von den russischen Gegensanktionen vor allem die Betreiber von Gasspeichern sowie etwa auch der Eigentümer, der den polnischen Teil der von Russland nach Europa führenden Pipeline Jamal betreibt. Zuvor hatte Russland bereits seine Gaslieferungen nach Polen eingestellt.