Bilanz : Online-Geschäft von Ikea wächst

Hofheim Der Möbelhändler Ikea profitiert von der anhaltenden Kauflaune der Verbraucher in Deutschland. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2019 (31. August) um 5,5 Prozent auf 5,278 Milliarden Euro und damit schneller als im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Weltweit hatte der in Schweden gegründete Möbelriese den Erlös um fünf Prozent auf rund 36,7 Milliarden Euro gesteigert, wie der Ikea-Mutterkonzern Ingka bereits mitgeteilt hatte.

Die Verbraucher sind wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt trotz schwacher Konjunktur weiter in Konsumlaune. Besonders kräftig wuchs bei Ikea Deutschland der Online-Umsatz. Er legte um 33,2 Prozent auf 494 Millionen Euro zu. Der Anteil an den gesamten Erlösen stieg dadurch um zwei Prozentpunkte auf 9,4 Prozent.

Gut 50 Millionen Kunden kauften in einem der 53 Möbelhäuser in Deutschland ein, das waren 5,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Sie gaben aber im Schnitt 99,97 Euro aus und damit 11,2 Prozent mehr. Zusätzlich shoppten drei Millionen Menschen (plus 50,3 Prozent) online.