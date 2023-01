Agrar : Mit Traktoren und Schweinefiguren - Protest für Agrarwende

Berlin Riesige Schweine rollen über die Straße, große Insekten schweben in der Luft. Mit den Nachbildungen kommen Landwirte aus ganz Deutschland zum Protest während der Agrarmesse Grüne Woche.

„Massentierhaltung braucht kein Schwein“, hieß es auf einer Schweinefigur, die Demonstranten über die Straße zogen. „Agrarindustrie Tötet!“, Insekten schützen“ und „Für Gentechnik fliege ich nicht“ lauteten andere Slogans. In der Luft schwebten große Ballone und auch eine Insektenfigur. Parallel zur Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche sind am Samstag in Berlin wieder Hunderte Menschen aus ganz Deutschland für eine umweltschonendere Landwirtschaft auf die Straße gegangen. Veranstalter war ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden.

Traktoren auf dem Weg zum Brandenburger Tor

Mit 55 Traktoren waren am Morgen Bäuerinnen und Bauern in Brandenburg in Richtung Brandenburger Tor aufgebrochen, wie ein Sprecher der Initiative „Wir haben es satt“ mitteilte. Laut Veranstalter waren 10.000 Teilnehmer angemeldet. Nach Schätzungen der Polizei hatten sich bis zum Mittag (12.00 Uhr) gut 1000 Menschen an dem Berliner Wahrzeichen versammelt. Die Demonstration verlaufe friedlich, sagte ein Sprecher. Die Veranstalter wollten am Samstagnachmittag Teilnehmerzahlen nennen.