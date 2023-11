Immobilien Milliardär Kühne erwägt Einstieg bei Elbtower-Projekt

Kühne hatte erst Anfang November unterstrichen, er stehe nicht als Finanzier zur Verfügung. „Die Kühne Holding ist von einem Elbtower-Engagement weit entfernt und lediglich an dem einen oder anderen Gespräch über Teil- oder Gesamtlösungen in Sachen Signa Prime am Rande beteiligt“, hatte Kühne dem „Hamburger Abendblatt“ mitteilen lassen. „Zurzeit zeichnen sich keine Lösungen unter Mitwirkung der Kühne Holding ab“, hieß es damals.