Energiepreise : Mieterbund fordert Entlastungspaket

Der Thermostat einer Heizung in einer Wohnung. Der Mieterbund fordert, dass Strom- und Gassperren verhindert und Mieterhöhungen stärker begrenzt werden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin Es müsse sichergestellt werden, dass niemandem wegen ausstehender Zahlungen gekündigt werden dürfe. Das verlangt Deutsche Mieterbund und fordert einen dauerhaften Heizkostenzuschuss.

Angesichts der Preisexplosion bei Energie fordert der Deutsche Mieterbund die Bundesregierung zu einem Entlastungspaket für Mieterinnen und Mieter auf. So verlangt der Verband ein Kündigungsmoratorium.

Tarife in der ersten Jahreshälfte deutlich erhöht

Viele Energieversorger hätten ihre Tarife in der ersten Jahreshälfte deutlich erhöht, argumentierte der Mieterbund. Mit der Ausrufung der Alarmstufe des Gas-Notfallplans durch die Bundesregierung drohten weitere Erhöhungen - insbesondere wenn der Preisanpassungsmechanismus des Energiesicherungsgesetzes umgesetzt werden sollte. Dann könnten die Preissprünge am Gasmarkt direkt an die Endverbraucher durchgereicht werden.