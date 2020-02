Keine konkrete Lohnforderung : Metall-Tarifpartner vor schnellen Verhandlungen

Stahlarbeiter am Hochofen 8 bei ThyssenKrupp in Duisburg: Die IG Metall verzichtet vorläufig auf eine konkrete Lohnforderung für rund vier Millionen Beschäftigte. Foto: Roland Weihrauch/dpa.

Frankfurt/Berlin Eine Tarifrunde ohne Trillerpfeifen und rote Fahnen? Der anstehende Umbau der deutschen Kernindustrien scheint es möglich zu machen. Die Tarifpartner wollen über Wichtigeres reden als eine Lohnzahl.

Angesichts der anstehenden Umbrüche in der deutschen Metall- und Elektroindustrie wollen sich die Tarifpartner vor hergebrachten Verhandlungsritualen verabschieden. Der Vorstand der IG Metall verzichtet vorläufig auf eine konkrete Lohnforderung für rund vier Millionen Beschäftigte.

Stattdessen gab die Gewerkschaftsspitze in Frankfurt den regionalen Gliederungen grünes Licht, mit den Arbeitgebern sehr schnell so genannte „Zukunftspakete“ zu sondieren. Gemeint sind damit Regelungen zur Gestaltung des digitalen und ökologischen Wandels in Kernindustrien wie Auto und Maschinenbau.